Spašena Portugalka koja je osam sati provela u moru puštena iz bolnice

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci zaprimila je dojavu o četiri nestale osobe u srijedu u 4,41 sati, od poznanice nestalih, koja je navela da je četvero prijatelja, jedna žena i tri muškarca, krenulo veslajući u rekreativnom čamčiću na napuhavanje dužine do 1,5 metara od mjesnoga kampa, sjeverno od Senja, prema Senju nakon čega im se izgubio trag.