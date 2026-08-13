Troskot: Benkovac je posljednji krak hobotnice organiziranog kriminala s opasnim otpadom

Most

Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot, Marin Miletić i Ivan Matić upozorili su danas u Benkovcu da nezakonito odlaganje otpada više nije izoliran lokalni slučaj, nego organizirani kriminalni lanac koji se proteže od Gospića i Štikade do Benkovca. Poručili su da su ugroženi voda, okoliš i zdravlje stanovnika Like, Gacke doline, Senja i zadarskog zaleđa te pozvali USKOK, Poreznu upravu i ostale nadležne institucije da žurno istraže sve osobe, tvrtke i novčane transakcije povezane s odlaganjem otpada.

Podijeli

Oglas

Troskot je istaknuo da se početak cijelog kriminalnog lanca mora tražiti u Gospiću, gdje je potrebno utvrditi tko je izdao prve dozvole koje su omogućile dovoz otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke. Nakon otpada iz inozemstva, tvrdi, mogućnost njegova nezakonitog zbrinjavanja prepoznale su i pojedine hrvatske kompanije koje su se tako rješavale zaliha iz svojih skladišta.

„Gospić je ključan jer od njega sve počinje. Od 2019. do 2025. otpad se odvozio iz Gospića prema drugim lokacijama, sve do Benkovca, koji predstavlja posljednji otkriveni krak ove hobotnice. Nemoguće je da je toliki broj kamiona prošao hrvatskim autocestama i županijskim cestama, a da državne institucije ništa nisu znale“, rekao je Troskot.

Posebno je upozorio na Štikadu, gdje je otpad odlagan u neposrednoj blizini jezera povezanog sa slivom Zrmanje. Prema njegovim riječima, ondje odložena mljevena plastika predstavlja ozbiljnu prijetnju zbog moguće prisutnosti PFAS-a, takozvanih vječnih kemikalija koje se izrazito teško uklanjaju iz okoliša.

„Projekt u Štikadi forsiran je još 2017. godine, u vrijeme kada je ličko-senjski župan bio Darko Milinović. Tražimo da se utvrdi tko je odobrio takav projekt i kako je bilo moguće dopustiti odlaganje otpada na području ekološke mreže Natura 2000. Posljedice danas ne prijete samo stanovnicima Like, nego preko Zrmanje i cijelom zadarskom zaleđu“, naglasio je.

Govoreći o lokaciji u Benkovcu, Troskot je naveo da se pod zemljom nalazi približno 11 tisuća tona otpada. Poručio je da način na koji je otpad zakopan i prekriven šljunkom i zemljom pokazuje kako nije riječ o slučajnom postupanju, nego o unaprijed osmišljenoj operaciji.

„Netko je morao iskopati zemlju, organizirati prijevoz 11 tisuća tona otpada, istovariti ga i potom zatrpati. To je organiziran i duboko promišljen kriminal. Odabrana su slabije naseljena područja Like i zadarskog zaleđa jer su počinitelji očito vjerovali da sve ovo nikada neće izići na površinu“, kazao je Troskot.

Upozorio je i da će zatrpavanje otpada znatno otežati buduću sanaciju jer će biti potrebno odvajati plastiku od zemlje i šljunka te utvrditi prisutnost PFAS-a, teških metala i drugih opasnih spojeva.

Most je javno postavio pitanje jesu li tvrtka Cezar i Josip Šincek, preko prijevoznika unutar C.I.O.S. grupe, organizirali prijevoz otpada iz Siska u Benkovac. Od istražnih tijela zatražili su i provjeru informacija o mogućem prijevozu otpada iz Gospića prema Benkovcu.

„Pozivamo USKOK i Poreznu upravu da pregledaju poslovne odnose i uplate između povezanih tvrtki i osoba, posebno tijekom ožujka, travnja i svibnja, te ih usporede s vremenom odlaganja otpada prije prve zabrane Državnog inspektorata. Država raspolaže poreznim i financijskim podacima te vrlo brzo može utvrditi kamo je novac odlazio i za koje poslove“, poručio je Troskot.

Naglasio je kako su zastupnici Mosta mjesecima upozoravali da sanacija neće započeti prije 2028. godine, što je tadašnja ministrica Marija Vučković ismijavala nazivajući njihova upozorenja „troskotizmima“.

„Danas se pokazuje da smo govorili istinu. Proces se odugovlači jer novac za sanaciju nije bio predviđen u državnom proračunu. Premijer i Vlada i dalje reagiraju presporo, iako su ugroženi okoliš, voda i zdravlje ljudi – od Poznanovca, Gospića i Senja pa sve do Štikade i Benkovca“, rekao je.

Osvrnuo se i na navode liječnika o porastu broja onkoloških bolesti u pojedinim dijelovima Like i Senja, ali je naglasio da se povezanost sa zagađenjem mora hitno i stručno ispitati.

„Ne smije se unaprijed prikrivati ili umanjivati ono na što upozoravaju liječnici s terena. Država mora provesti ozbiljna epidemiološka i toksikološka istraživanja te građanima jasno reći kakvu vodu piju, kakvom su okolišu izloženi i postoji li opasnost za njihovo zdravlje“, zaključio je Troskot.

Zastupnici Mosta poručili su da će nastaviti povezivati sve lokacije, osobe, prijevoznike, tvrtke i institucije unutar kriminalnog lanca te inzistirati na kaznenoj i političkoj odgovornosti svih koji su omogućili, organizirali ili zataškavali nezakonito odlaganje otpada.