Predsjedajući Vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta David McAllister iz Strasbourga je s našom Majom Štrbac komentirao za N1 studio uživo napetosti koje rastu između SAD-a i Europe zbog Trumpovih prijetnji carinama. McAllister je istaknuo kako EU mora osnažiti europski stup unutar NATO-a, jer je jedan od razloga zašto Trump pokazuje ovo ponašanje prema Europi činjenica da ovisi o američkoj potpori. Naglasio je da je nedopustivo što Trump trenutno radi, a podsjetio je i da EU ima niz instrumenata za odmazdu o kojima će čelnici razgovarati.

