Oglas

o prijetnjama carinama

David McAllister za N1: Ne može biti u američkom interesu da nasilnici odlučuju

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 15:20

Predsjedajući Vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta David McAllister iz Strasbourga je s našom Majom Štrbac komentirao za N1 studio uživo napetosti koje rastu između SAD-a i Europe zbog Trumpovih prijetnji carinama. McAllister je istaknuo kako EU mora osnažiti europski stup unutar NATO-a, jer je jedan od razloga zašto Trump pokazuje ovo ponašanje prema Europi činjenica da ovisi o američkoj potpori. Naglasio je da je nedopustivo što Trump trenutno radi, a podsjetio je i da EU ima niz instrumenata za odmazdu o kojima će čelnici razgovarati.

Oglas

Teme
David Mcallister N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ