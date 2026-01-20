o prijetnjama carinama
David McAllister za N1: Ne može biti u američkom interesu da nasilnici odlučuju
Predsjedajući Vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta David McAllister iz Strasbourga je s našom Majom Štrbac komentirao za N1 studio uživo napetosti koje rastu između SAD-a i Europe zbog Trumpovih prijetnji carinama. McAllister je istaknuo kako EU mora osnažiti europski stup unutar NATO-a, jer je jedan od razloga zašto Trump pokazuje ovo ponašanje prema Europi činjenica da ovisi o američkoj potpori. Naglasio je da je nedopustivo što Trump trenutno radi, a podsjetio je i da EU ima niz instrumenata za odmazdu o kojima će čelnici razgovarati.
