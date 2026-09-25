Dječja psihologinja: Danas je patologija kod djece zaista postala ozbiljnija

U nedjelju se u zagrebačkom parku Ribnjak održava prvi festival mentalnog zdravlja djece i mladih, a dječja psihologinja Marija Crnković u emisiji Novi dan kod Hrvoja Krešića govorila je o sve većim izazovima s kojima se suočavaju djeca i roditelji, nedostatku kapaciteta u sustavu mentalnog zdravlja te važnosti prevencije.

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