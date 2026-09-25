Britanija pozvala Iran da "umjesto produljenja rata odabere diplomaciju"

U razgovoru je otvoreno i pitanje Craiga i Lindsay Foreman iz Istočnog Sussexa, koje su iranske vlasti uhitile u siječnju prošle godine dok su motociklom putovali kroz Iran. Britanski par trenutačno se nalazi u zatvoru Evin u Teheranu. Miliband je ponovno zatražio njihovo hitno oslobađanje, a britanska vlada njihov slučaj i dalje smatra jednim od svojih prioriteta.