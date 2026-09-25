sastanak šefova diplomacije
Britanija pozvala Iran da "umjesto produljenja rata odabere diplomaciju"
Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband rekao u četvrtak je iranskom kolegi Abasu Aragčiju da Britanija neće tolerirati prijetnje i neprijateljsko djelovanje skupina povezanih s Iranom na svom teritoriju.
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Ed Miliband s Abasom Aragčijem sastao se u četvrtak na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Razgovarali su o ratu na Bliskom istoku, važnosti ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca te prijetnjama skupina povezanih s Iranom u Britaniji.
Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Miliband pozvao Iran da umjesto produljenja rata odabere smirivanje napetosti i diplomaciju.
Rat u Iranu započeo je 28. veljače napadima SAD-a i Izraela, dok je Iran sjedio za pregovaračkim stolom.
U razgovoru je otvoreno i pitanje Craiga i Lindsay Foreman iz Istočnog Sussexa, koje su iranske vlasti uhitile u siječnju prošle godine dok su motociklom putovali kroz Iran. Britanski par trenutačno se nalazi u zatvoru Evin u Teheranu. Miliband je ponovno zatražio njihovo hitno oslobađanje, a britanska vlada njihov slučaj i dalje smatra jednim od svojih prioriteta.
Posebno je istaknuo potrebu za nesmetanim prometom kroz Hormuški tjesnac, upozorivši da njegovo zatvaranje ugrožava globalnu sigurnost i gospodarsku stabilnost.
Miliband je naglasio da će se britanska vlada odlučno suprotstaviti prijetnjama skupina povezanih s Iranom, uključujući napade na britansku židovsku zajednicu. Poručio je da Britanija neće tolerirati zastrašivanje, prijetnje ni neprijateljsko djelovanje na svom teritoriju.
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