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sastanak šefova diplomacije

Britanija pozvala Iran da "umjesto produljenja rata odabere diplomaciju"

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Hina
|
25. ruj. 2026. 07:38
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Britain's Foreign Secretary Ed Miliband arrives to attend a cabinet meeting at 10 Downing Street, in London, Britain, September 15, 2026.
REUTERS/Toby Melville

Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband rekao u četvrtak je iranskom kolegi Abasu Aragčiju da Britanija neće tolerirati prijetnje i neprijateljsko djelovanje skupina povezanih s Iranom na svom teritoriju.

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Ed Miliband s Abasom Aragčijem sastao se u četvrtak na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Razgovarali su o ratu na Bliskom istoku, važnosti ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca te prijetnjama skupina povezanih s Iranom u Britaniji.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Miliband pozvao Iran da umjesto produljenja rata odabere smirivanje napetosti i diplomaciju.

Rat u Iranu započeo je 28. veljače napadima SAD-a i Izraela, dok je Iran sjedio za pregovaračkim stolom.

U razgovoru je otvoreno i pitanje Craiga i Lindsay Foreman iz Istočnog Sussexa, koje su iranske vlasti uhitile u siječnju prošle godine dok su motociklom putovali kroz Iran. Britanski par trenutačno se nalazi u zatvoru Evin u Teheranu. Miliband je ponovno zatražio njihovo hitno oslobađanje, a britanska vlada njihov slučaj i dalje smatra jednim od svojih prioriteta.

Posebno je istaknuo potrebu za nesmetanim prometom kroz Hormuški tjesnac, upozorivši da njegovo zatvaranje ugrožava globalnu sigurnost i gospodarsku stabilnost.

Miliband je naglasio da će se britanska vlada odlučno suprotstaviti prijetnjama skupina povezanih s Iranom, uključujući napade na britansku židovsku zajednicu. Poručio je da Britanija neće tolerirati zastrašivanje, prijetnje ni neprijateljsko djelovanje na svom teritoriju.

Teme
britanija i iran britanski zatvorenici diplomacija hormuški tjesnac rat na bliskom istoku

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