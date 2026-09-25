ICC
Trump pozvao države da napuste Međunarodni sud: "Zla, odmetnuta institucija"
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je zemlje da odmah napuste Međunarodni kazneni sud (ICC), nazvavši ga "zlim" i "odmetnutom institucijom", no zasad je to učinio samo Naoero, mala pacifička otočna država poznatija kao Nauru.
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Donald Trump u utorak je ponovio kritike na račun suda sa sjedištem u Haagu, tvrdeći da prekoračuje ovlasti kada primjenjuje svoju nadležnost na državljane zemalja koje nisu ratificirale Rimski statut, među kojima su SAD i Izrael.
SAD su protiv dužnosnika ICC-a uvele financijske sankcije i zabranu izdavanja viza, a prema izvorima upoznatima sa situacijom pripremaju se i dodatne mjere koje bi mogle otežati rad suda.
Američki državni tajnik Marco Rubio još je u srpnju pokrenuo diplomatsku kampanju za njegovo ukidanje, tvrdeći da sud ugrožava američke vojnike i druge osobe povezane s Trumpovom politikom deportacija migranata i napadima na plovila osumnjičena za krijumčarenje droge.
Nakon početka američke kampanje Venezuela i Čad najavili su povlačenje iz ICC-a, dok su Burkina Faso, Mali i Niger to učinili prošle godine. Naoero je odluku o povlačenju objavio ovaj tjedan, pozivajući se na sve manju važnost suda.
Europska unija zauzela je suprotan stav te želi spriječiti da američke mjere ugroze rad Međunarodnog kaznenog suda. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da EU razmatra načine kako pomoći sudu da nastavi raditi te da će nastojati osigurati širu međunarodnu potporu njegovu radu.
Kritičari američke politike prema ICC-u upozoravaju da bi pritisak Washingtona mogao oslabiti međunarodne napore za utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine.
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