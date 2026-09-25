Novotny: "Dnevno formiranje cijena goriva je dobra ideja. To bi bilo realnije, a pojačala bi se konkurencija"

U Njemačkoj se cijene goriva na benzinskim postajama mijenjaju čak i više puta dnevno. Tamošnja vlada proljetos je ograničila učestalost povećanja cijena goriva na benzinskim postajama. Prije je to bilo moguće dvaput dnevno - prijepodne i popodne zbog velikih oscilacija na burzi tijekom dana, a sada samo jednom - u podne. S druge strane, sniženja cijena goriva neograničena su i dopuštena bilo kada tijekom dana.