Kratak posjet Netanyahua SAD-u otkriva nove napetosti u odnosima s Trumpom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u New Yorku bi se trebao zadržati manje od osam sati kako bi se obratio Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a potom se vratiti u Izrael. To je znatno kraći boravak nego prošle godine, kada je u SAD-u proveo tjedan dana i sastao se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.