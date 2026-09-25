PIŠE REUTERS
Kratak posjet Netanyahua SAD-u otkriva nove napetosti u odnosima s Trumpom
Kratki posjet Benjamina Netanyahua New Yorku, tijekom kojeg neće biti sastanka s Donaldom Trumpom, prema Reutersu odražava sve napetije odnose između Izraela i Sjedinjenih Država.
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Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u New Yorku bi se trebao zadržati manje od osam sati kako bi se obratio Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a potom se vratiti u Izrael. To je znatno kraći boravak nego prošle godine, kada je u SAD-u proveo tjedan dana i sastao se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Netanyahuov ured objavio je da će se sastati s devet svjetskih čelnika, među kojima su predsjednici Argentine, Bolivije, Paragvaja, Paname, Etiopije i potpredsjednik Kolumbije te premijeri Grčke, Slovenije i Papue Nove Gvineje. U priopćenju, međutim, nema najave sastanka s američkim dužnosnicima.
Bivši izraelski veleposlanik u Washingtonu Michael Oren rekao je da se ne može sjetiti slučaja u kojem je izraelski premijer posjetio SAD, a da se pritom nije sastao s američkim predsjednikom.
"To je predizborni govor", rekao je Oren, dodajući da bi za Netanyahua bilo bolje da uz govor ima i sastanak s Trumpom, drugim svjetskim čelnikom ili barem američkim državnim tajnikom, piše Reuters.
Odnosi Trumpa i Netanyahua dodatno su se zakomplicirali nakon rata protiv Irana
Netanyahuov ured objasnio je da su mnogi svjetski čelnici zatražili sastanak s premijerom, ali da je zbog gustog rasporeda i potrebe da se vrati u Izrael prije početka židovskog blagdana Sukota mogao prihvatiti samo dio tih susreta.
Trump se s Netanyahuom tijekom drugog predsjedničkog mandata sastao osam puta, posljednji put u srpnju.
Odnosi dvojice saveznika dodatno su se zakomplicirali nakon rata protiv Irana koji su Trump i Netanyahu pokrenuli u veljači. Savezništvo je bilo opterećeno razlikama oko načina završetka sukoba, a Washington je u lipnju s Teheranom postigao privremeni dogovor kojem se Izrael protivio. Taj se dogovor nekoliko tjedana poslije raspao.
Američka javna potpora Izraelu je pala od početka rata u Gazi
Reuters također navodi da je američka javna potpora Izraelu pala od početka rata u Gazi, osobito među demokratima.
Izrael se u međuvremenu suočava sa sve većom diplomatskom izolacijom zbog rata u Gazi. Velika Britanija, Francuska i Kanada početkom rujna najavile su sankcije povezane s izraelskim naseljima na Zapadnoj obali, što je Washington dočekao suzdržano.
Netanyahu se u Izraelu istodobno priprema za parlamentarne izbore 27. listopada. Ankete ukazuju na mogućnost njegova izbornog poraza, dok su njegove sigurnosne reference i dalje opterećene napadima Hamasa 7. listopada 2023., navodi Reuters.
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