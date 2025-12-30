Oglas

O THOMPSONOVIM KONCERTIMA

Dragana Turkalj: Tomašević nije niti policija, niti zakonodavac, niti sudac

N1 Info
30. pro. 2025. 14:19

Zastupnica Gradske skupštine Grada Zagreba Dragana Turkalj (Nezavisna lista Marije Selak Raspudić) u N1 studiju uživo s našim Hrvojem Krešićem komentirala je trenutne političke tenzije izazvane prozivkom protiv Tomislava Tomaševića koju je uputio Marko Perković Thompson na svojem koncertu, s posebnim naglaskom na gradonačelnikove poteze.

