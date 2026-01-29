analiza bivšeg ministra
Fižulić: Ministri financija su tehnokrati bez političke moći, a rezultat su niske mirovine
N1 Info
|
29. sij. 2026. 15:17
|
0komentara
Poduzetnik i bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić bio je gost N1 Studija Uživo. S našom Ninom Kljenak komentirao je ekonomsku situaciju u zemlji. Stava je da je Hrvatska u posljednjih nekoliko godina ostvarila stabilan gospodarski rast, no da se on nije ravnomjerno prelijevao na sve građane.
