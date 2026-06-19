Francesca Albanese ekskluzivno za N1: Gaza je koncentracijski logor

Gošća naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bila je Francesca Albanese, posebna UN-ova izvjestiteljica za okupirana palestinska područja. Razgovarale su o njezinom radu o izraelskim zločinima u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, sudioništvu zapadnih medija u legitimiziranju genocida, dehumanizaciji Palestinaca i nadi u svijet bez aparthejda i okupacije.

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