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posebna izvjestiteljica UN-a

Francesca Albanese ekskluzivno za N1: Gaza je koncentracijski logor

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N1 Info
|
19. lip. 2026. 13:54
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Gošća naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bila je Francesca Albanese, posebna UN-ova izvjestiteljica za okupirana palestinska područja. Razgovarale su o njezinom radu o izraelskim zločinima u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, sudioništvu zapadnih medija u legitimiziranju genocida, dehumanizaciji Palestinaca i nadi u svijet bez aparthejda i okupacije.

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francesca albanese n1tv video

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