Mohammed Bahashwan
Humanitarac iz Jemena: Zatvaraju se bolnice, širi glad, a međunarodne pomoći je sve manje
N1info
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17. ruj. 2026. 20:48
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Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Mohammed Bahashwan, humanitarni radnik i član NGO-a Action for Humanity International. Razgovarali su o humanitarnoj krizi i povratku rata u Jemen uslijed novih borbi između Ansar Alaha i Saudijske Arabije.
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