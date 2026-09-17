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Mohammed Bahashwan

Humanitarac iz Jemena: Zatvaraju se bolnice, širi glad, a međunarodne pomoći je sve manje

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N1info
|
17. ruj. 2026. 20:48
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Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Mohammed Bahashwan, humanitarni radnik i član NGO-a Action for Humanity International. Razgovarali su o humanitarnoj krizi i povratku rata u Jemen uslijed novih borbi između Ansar Alaha i Saudijske Arabije.

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Teme
mohammed bahashwan n1 studio uživo n1 tv video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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