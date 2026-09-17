Dodik nakon sastanka s Netanyahuom: "U BiH ima spavača terorista, mudžahedina"

Danas se procjenjuje da je oko 160 državljana BiH još u Siriji i Iraku, dok su se povratnici koji su sudjelovali u terorističkim aktivnostima suočili s kaznenim postupcima i zatvorskim kaznama. Dio stranih muslimanskih boraca koji su tijekom rata došli kao dragovoljci boriti se na strani Armije BiH ostao je živjeti u Bosni i Hercegovini.