NIJE JEDINI SLUČAJ
Zagrepčanka se šokirala kad je podigla WC školjku: "Jednostavno sam se skamenila"
Šokantan prizor dočekao je Zagrepčanku Martinu u njezinoj kući na Trešnjevki. Dok je sa sinom započinjala uobičajenu jutarnju rutinu prije odlaska u vrtić, nije ni slutila da se u prizemlju kuće skriva neželjeni gost – štakor.
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"Oko 6:30 sin i ja spustili smo se s kata u prizemlje kako bih ga pripremila za vrtić. Na dasci WC školjke primijetila sam puno vode i u prvi trenutak pomislila da ju je netko od ukućana ostavio", ispričala je za Dnevnik.hr.
Nedugo zatim njihov je pas počeo neobično reagirati.
"Pas je došao do kauča i počeo lajati. Ubrzo je sišao i suprug, izveo psa u šetnju, a onda smo ugledali štakora kako se skriva ispod kauča. Kada je pas otišao, pokušao se vratiti prema kupaonici."
Prizor ju je, kaže, potpuno paralizirao.
"Bila sam užasnuta. Jednostavno sam se skamenila. Prvo sam pomislila na bolesti i našu malu djecu. Osjetila sam užas i šok jer jednostavno ne očekuješ da ti se nešto takvo može dogoditi u vlastitoj kući. Kao da ne vjeruješ onome što vidiš", govori Martina.
Obitelj je odlučila otvoriti ulazna vrata i pokušati ostati mirna kako bi životinja sama pronašla izlaz.
"Otvorili smo vrata i umirili se. U jednom trenutku štakor je pobjegao van. Ne znam tko je bio više preplašen, mi ili on."
Ovo nije jedini slučaj, postoje slična iskustva više Zagrepčana iz različitih dijelova grada. To otvara pitanje radi li se o izoliranim slučajevima ili je problem glodavaca u pojedinim zagrebačkim naseljima postao izraženiji.
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