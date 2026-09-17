Talijanski ministar: Pripremamo mornaricu za zaštitu brodova u području Crvenog mora

Crosetto je izjavio kako se s načelnikom glavnog stožera talijanske obrane usuglasio oko mobilizacije mornarice kako bi se pripremilo "sve što je potrebno" za jamčenje sigurnog prolaza talijanskih plovila. Pritom je naglasio da bi odgađanje odgovora na sve veće pomorske rizike moglo imati izravne posljedice na gospodarstvo i potrošače.