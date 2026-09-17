Stiže li "spermagedon"? Zašto ljudi diljem svijeta imaju sve manje djece

Tu je i ono što naziva "spermagedonom" – zabrinutost zbog pada broja spermija kod muškaraca. Cavendish naglašava da istraživanja o tome još nisu konačna, ali navodi studiju koja je izazvala veliku pozornost tvrdnjom da bi, nastavi li se trend zabilježen 2017., do 2045. prosječan muškarac na Zapadu mogao imati gotovo nultu koncentraciju spermija, zbog čega bi većini parova za začeće mogla biti potrebna medicinski potpomognuta oplodnja.