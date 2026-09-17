Stižu nova pravila za obrtike

Rada Borić (Klub Možemo!) rekla je da smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka za pojedinog obrtnika znači manji mjesečni trošak s 11,4 eura na 9 eura. No, za HOK to kumulativno znači umanjenje njihovih prihoda za 21 posto. Stoga smatra kako stoga treba pratiti ostvaruju li komore s tim sredstvima i u kojoj mjeri sve predstavljene ciljeve.