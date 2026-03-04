Oglas

analiza napada na iran

Jurčić: Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tu spada i politika Vlade RH

N1 Zagreb
04. ožu. 2026. 15:50

Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo je ekonomist Ljubo Jurčić. Razgovarali su o ratu na Bliskom istoku koji je započeo izraelsko-američkim napadom na Iran, njegovim posljedicama na geopolitičku situaciju u Europi i budućnost odnosa EU i Rusije.

