Komunikacijski stručnjak otkrio tajnu uspjeha AFD-a u Njemačkoj

Kristijan Sedak, komunikacijski stručnjak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao uspjeh AfD-a, način na koji ta stranka komunicira s biračima te što njezin rast znači za Njemačku, ali i ostatak Europe.

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