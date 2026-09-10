KRISTIJAN SEDAK
Komunikacijski stručnjak otkrio tajnu uspjeha AFD-a u Njemačkoj
N1info
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10. ruj. 2026. 14:35
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Kristijan Sedak, komunikacijski stručnjak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao uspjeh AfD-a, način na koji ta stranka komunicira s biračima te što njezin rast znači za Njemačku, ali i ostatak Europe.
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