Oglas

KRISTIJAN SEDAK

Komunikacijski stručnjak otkrio tajnu uspjeha AFD-a u Njemačkoj

author
N1info
|
10. ruj. 2026. 14:35
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Kristijan Sedak, komunikacijski stručnjak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao uspjeh AfD-a, način na koji ta stranka komunicira s biračima te što njezin rast znači za Njemačku, ali i ostatak Europe.

Oglas

Teme
hrvoje krešić kristijan sedak n1 studio uživo n1 tv n1tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ