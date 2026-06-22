ŠAMAR ZA NETANYAHUA
Kovačević: Iran je pobjednik rata jer nije došlo do smjene režima, a to je bio Trumpov deklarirani cilj
N1 Info
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22. lip. 2026. 15:29
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Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, komentirao je rasplet mirovnih pregovora između SAD-a i Irana te mogućnost postizanja mira između Ukrajine i Rusije
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