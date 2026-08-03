Gelendžik
VIDEO / Pokraj Putinove palače: Dron se srušio u rusko ljetovalište, ima poginulih i ranjenih
U napadu bespilotnim letjelicama na ruski grad Gelendžik u Krasnodarskom kraju poginule su tri osobe, a još 13 ih je ozlijeđeno, priopćile su regionalne vlasti
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Guverner Krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev naveo je da su tri osobe poginule u naselju Arhipo-Osipovka nakon pada krhotina drona. Među ozlijeđenima ima i djece, a svima je pružena liječnička pomoć.
Prema tvrdnjama ruskih vlasti, meta napada bila je civilna infrastruktura. Na mjestima udara interveniraju hitne i specijalne službe, dok je lokalnim vlastima naloženo da pruže pomoć ozlijeđenima i obiteljima poginulih, javlja RIA.
Putinov luksuzni kompleks
Mjesto pada drona nalazi se dvadesetak kilometara od luksuznog kompleksa u blizini Gelendžika koji se godinama povezuje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
In Gelendzhik, Russia, a drone crashed directly onto a beach with tourists.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026
At least 3 people were killed and 13 others injured. pic.twitter.com/UAhg7uSBPH
Palača od milijardu eura
Nekretnina, čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu eura, dospjela je u središte pozornosti 2010. nakon tvrdnji zviždača Sergeja Kolesnikova. Putin je odbacio navode da je vlasnik, dok je Kremlj priopćio da je riječ o privatnom projektu u vlasništvu poslovnih ljudi čiji identitet nije objavljen.
Ruski mediji izvijestili su i da je dan ranije dron pao u blizini dječjeg igrališta u selu Printsevka u Belgorodskoj oblasti.
U tom je napadu poginula 13-godišnja djevojčica, dok su dvije djevojčice u dobi od sedam i devet godina ozlijeđene.
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