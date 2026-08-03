VIDEO / Pokraj Putinove palače: Dron se srušio u rusko ljetovalište, ima poginulih i ranjenih

Nekretnina, čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu eura, dospjela je u središte pozornosti 2010. nakon tvrdnji zviždača Sergeja Kolesnikova. Putin je odbacio navode da je vlasnik, dok je Kremlj priopćio da je riječ o privatnom projektu u vlasništvu poslovnih ljudi čiji identitet nije objavljen.