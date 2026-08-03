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Gelendžik

VIDEO / Pokraj Putinove palače: Dron se srušio u rusko ljetovalište, ima poginulih i ranjenih

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03. kol. 2026. 13:12
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Gelendžik dron
X/ WW3 Watchtower

U napadu bespilotnim letjelicama na ruski grad Gelendžik u Krasnodarskom kraju poginule su tri osobe, a još 13 ih je ozlijeđeno, priopćile su regionalne vlasti

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Guverner Krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev naveo je da su tri osobe poginule u naselju Arhipo-Osipovka nakon pada krhotina drona. Među ozlijeđenima ima i djece, a svima je pružena liječnička pomoć.

Prema tvrdnjama ruskih vlasti, meta napada bila je civilna infrastruktura. Na mjestima udara interveniraju hitne i specijalne službe, dok je lokalnim vlastima naloženo da pruže pomoć ozlijeđenima i obiteljima poginulih, javlja RIA.

Putinov luksuzni kompleks

Mjesto pada drona nalazi se dvadesetak kilometara od luksuznog kompleksa u blizini Gelendžika koji se godinama povezuje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Palača od milijardu eura

Nekretnina, čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu eura, dospjela je u središte pozornosti 2010. nakon tvrdnji zviždača Sergeja Kolesnikova. Putin je odbacio navode da je vlasnik, dok je Kremlj priopćio da je riječ o privatnom projektu u vlasništvu poslovnih ljudi čiji identitet nije objavljen.

Ruski mediji izvijestili su i da je dan ranije dron pao u blizini dječjeg igrališta u selu Printsevka u Belgorodskoj oblasti.

U tom je napadu poginula 13-godišnja djevojčica, dok su dvije djevojčice u dobi od sedam i devet godina ozlijeđene.

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Teme
dronovi gelendžik rusija ukrajina vladimir putin

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