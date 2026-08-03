FOTO / Na pakračkom groblju pronađen "vampir": "Pokojnika su htjeli spriječiti u povratku"

Kako bi se razumio ovakav način ukopa, važno je uzeti u obzir tadašnja vjerovanja o smrti i zagrobnom životu. U srednjem vijeku pokojnici su se uglavnom pokapali na leđima, u smjeru zapad-istok, s glavom okrenutom prema zapadu kako bi gledali prema istoku. Prema vjerovanju, Krist će se na Sudnji dan vratiti s istoka, a mrtvi će tada ustati i krenuti prema posljednjem sudu.