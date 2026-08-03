MISTERIJ STAROG GRADA
FOTO / Na pakračkom groblju pronađen "vampir": "Pokojnika su htjeli spriječiti u povratku"
U arheološkom istraživanju Starog grada u Pakracu pronađen je srednjovjekovni grob s pokojnikom položenim licem prema zemlji, što arheolozi povezuju s takozvanim antivampirskim ukopom.
Na arheološkom lokalitetu Stari grad u Pakracu istraživači su pronašli neobičan srednjovjekovni grob u kojem je tijelo pokojnika bilo položeno potrbuške, odnosno licem okrenutim prema zemlji. Arheolozi smatraju da bi mogao biti riječ o takozvanom antivampirskom ukopu, običaju kojim se prema tadašnjim vjerovanjima pokušavalo spriječiti da se pokojnik vrati među žive, piše MojPortal.
Riječ je o još jednom značajnom otkriću na lokalitetu koji se istražuje već šest godina. Grob je pronađen unutar ostataka starije crkve, ispod obrambenih zidina podignutih početkom 16. stoljeća zbog opasnosti od Osmanlija.
Na cijelom nalazištu do sada je istraženo oko 170 grobova, no ovo je prvi slučaj u kojem je pokojnik položen na takav način. "Takav način pokapanja vrlo je neuobičajen za srednji vijek. U stručnoj literaturi postoji nekoliko mogućih objašnjenja, no najčešće se takav položaj povezuje s antivampirskim običajima", rekao je arheolog Krešimir Vacek iz Muzeja grada Pakraca, koji vodi istraživanja.
Tijekom iskapanja najprije je pronađen lakat okrenut prema gore, dok se podlaktica nalazila ispod tijela. Arheolozi su otkrili i lubanju s većim oštećenjem na stražnjoj strani. Prema položaju kostiju, postoji mogućnost da su pokojniku ruke bile vezane, no konačan odgovor trebala bi dati detaljna antropološka analiza.
Vjerovanja srednjeg vijeka
Kako bi se razumio ovakav način ukopa, važno je uzeti u obzir tadašnja vjerovanja o smrti i zagrobnom životu. U srednjem vijeku pokojnici su se uglavnom pokapali na leđima, u smjeru zapad-istok, s glavom okrenutom prema zapadu kako bi gledali prema istoku. Prema vjerovanju, Krist će se na Sudnji dan vratiti s istoka, a mrtvi će tada ustati i krenuti prema posljednjem sudu.
Smrt se tada nije nužno promatrala kao konačan odlazak u raj ili pakao, već kao razdoblje čekanja konačnog suda. U narodnim predajama postojala je i mogućnost da se nemirni pokojnik tijekom tog razdoblja vrati među žive i ugrozi zajednicu.
"Osobu koju smo pronašli okrenuli su tako da gleda prema zemlji. Time su je željeli spriječiti da vidi Kristov dolazak i ustane na Sudnji dan, ali i da se prije toga vrati među žive", objasnio je Vacek.
Dodao je kako postoji i drugo moguće tumačenje prema kojem su se na taj način pokapale izrazito grešne osobe, kao znak njihove poniznosti pred Bogom, no smatra da je to manje vjerojatno. Naglasio je i da je riječ o jedinom takvom primjeru među 170 istraženih grobova, iako su na lokalitetu već pronađeni drugi tragovi antivampirskih običaja.
Strah od nemirnih pokojnika
Vampir u srednjovjekovnim vjerovanjima nije bio lik kakav danas poznajemo iz popularne kulture. Strah je bio usmjeren prema zlodusima i nemirnim dušama za koje se vjerovalo da mogu izazvati bolesti, nesreće i probleme unutar zajednice.
Sumnja je često padala na osobe koje su umrle nasilnom ili neobičnom smrću, prve žrtve epidemija ili ljude koji su se na neki način razlikovali od drugih.
Postojali su različiti načini kojima se pokušavalo spriječiti povratak pokojnika među žive. Tijela su se mogla vezati, opteretiti kamenjem, probadati, polagati licem prema zemlji ili su se u usta pokojnika stavljali određeni predmeti.
"Takve postupke ne treba automatski tumačiti kao izraz mržnje. U velikom broju slučajeva proizlazili su iz straha za vlastiti život i sigurnost zajednice", rekao je Vacek.
Ranija neobična otkrića u Pakracu
Ovo nije prvi neobičan nalaz na Starom gradu u Pakracu. Prije dvije godine ondje je pronađen kostur u skupocjenom sarkofagu kojemu je umjesto ljudske glave bila položena životinjska, najvjerojatnije konjska lubanja.
"Baš smo ovih dana dobili rezultate antropološke analize tog kostura. Pokazala je da je riječ o ženi u dobi između 35 i 45 godina, s hernijom diska i artritisom", otkrio je Vacek.
Jedna od posebnosti ovog lokaliteta upravo je spoj kršćanskih i poganskih tradicija. Stari grad povezuje se s dolaskom zapadnoeuropskih viteških redova, vjerojatno ivanovaca, koji su širili kršćanstvo, no stanovništvo je istodobno zadržalo i ranija vjerovanja. Na to upućuju i pronađeni tragovi poput psećih zubi u grobovima.
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