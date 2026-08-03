Oglas

obitelj nije bila u tretmanu

Oglasio se Zavod za socijalni rad: Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece

author
N1 Info
|
03. kol. 2026. 13:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
01.08.2026., Sveti Kriz Zacretje – Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u pozaru obiteljske kuce u Svetom Krizu Zacretju, potvrdili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Majku iz Svetog Križa Začretja, koja je tragično izgubila dvoje djece i supruga, jutros su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) radi osiguranja potrebne pomoći i podrške, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške te ostvarivanja jednokratne novčane naknade, izvijestili su.

Oglas

Kako je i ranije komunicirano, obitelj nije bila u tretmanu HZSR-a, niti su poduzimane bilo kakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja. Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka su započele redovne aktivnosti provedbe, i isti nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom.

Stručni radnici HZSR-a i dalje su na raspolaganju majci i obitelji za svu dodatnu pomoć i podršku u ovom iznimno teškom razdoblju.

HZSR izražava duboko žaljenje zbog tragedije i upućuje najiskrenije izraze sućuti obitelji i svim ožalošćenima, napisali su.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
zagorje hrvatski zavod za socijalni rad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ