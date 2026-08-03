Oglasio se Zavod za socijalni rad: Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece

Kako je i ranije komunicirano, obitelj nije bila u tretmanu HZSR-a, niti su poduzimane bilo kakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja. Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka su započele redovne aktivnosti provedbe, i isti nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom.