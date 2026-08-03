obitelj nije bila u tretmanu
Oglasio se Zavod za socijalni rad: Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece
Majku iz Svetog Križa Začretja, koja je tragično izgubila dvoje djece i supruga, jutros su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) radi osiguranja potrebne pomoći i podrške, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške te ostvarivanja jednokratne novčane naknade, izvijestili su.
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Kako je i ranije komunicirano, obitelj nije bila u tretmanu HZSR-a, niti su poduzimane bilo kakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja. Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka su započele redovne aktivnosti provedbe, i isti nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom.
Stručni radnici HZSR-a i dalje su na raspolaganju majci i obitelji za svu dodatnu pomoć i podršku u ovom iznimno teškom razdoblju.
HZSR izražava duboko žaljenje zbog tragedije i upućuje najiskrenije izraze sućuti obitelji i svim ožalošćenima, napisali su.
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