izazvao brojne reakcije
Trumpova objava razljutila obožavatelje Elvisa: "Uvreda za sve koji ga vole"
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je brojne reakcije nakon što je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio umjetnom inteligencijom generiranu fotografiju na kojoj je prikazan kao Elvis Presley.
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Tijekom vikenda Donald Trump je imao četrdesetak objava, među kojima su uglavnom bile AI-generirane slike. Osim montaže na kojoj je Venezuelu prikazao kao "51. američku saveznu državu" te fotografije na kojoj iznad Grenlanda poručuje "Pozdrav, Grenlande!", posebnu je pozornost privukla njegova objava u kojoj je utjelovio "Kralja rock'n'rolla".
Na fotografiji Trump nosi odjevnu kombinaciju inspiriranu Elvisovim poznatim kostimom sa snimanja koncerta Aloha from Hawaii iz 1973. godine.
To nije prvi put da se uspoređuje s Elvisom. Ranije ove godine tvrdio je da privlači veću publiku nego Presley u vrhuncu karijere te se ponudio nastupiti na proslavi "Freedom 250" nakon što je većina izvođača otkazala sudjelovanje, piše Euronews.
"Uvreda za sve koji vole Elvisa"
Nova objava izazvala je lavinu kritika na društvenim mrežama. Pojedini korisnici ocijenili su da je riječ o "uvredu za sve koji vole Elvisa", dok su drugi ismijavali Trumpovu usporedbu s glazbenom legendom i njegovu sklonost korištenju popularne kulture u političke svrhe.
Voters: “Please lower grocery prices like you promised.”— PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) August 1, 2026
Trump: pic.twitter.com/2JlczpCSFG
Trump je i ranije objavljivao AI prikaze na kojima se poistovjećivao s poznatim likovima poput Supermana, Isusa, Hannibala Lectera i Jedija, što je redovito izazivalo kritike dijela javnosti i obožavatelja tih franšiza.
Trump je posljednjih tjedana ponovno potaknuo rasprave o mogućem trećem predsjedničkom mandatu, iako američki Ustav predsjednika ograničava na najviše dva mandata. Nedavno je izjavio da bi "volio biti sljedeći čovjek na toj dužnosti", a prethodno je dijelio fotografije s kapama s natpisom "Trump 2028".
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