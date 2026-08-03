Ukrajinac naočalama snimao nagu djecu u Istri, uhvatio ga zaštitar

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.



Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.