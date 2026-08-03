HOROR NA PLAŽI
Ukrajinac naočalama snimao nagu djecu u Istri, uhvatio ga zaštitar
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim ukrajinskim državljaninom kojeg sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
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Djelatnik zaštitarske tvrtke je 1. kolovoza oko 15 sati u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao ukrajinskog državljanina kako naočalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Poruke roditeljima
Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.
Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.
Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.
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