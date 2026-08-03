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HOROR NA PLAŽI

Ukrajinac naočalama snimao nagu djecu u Istri, uhvatio ga zaštitar

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N1 Info
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03. kol. 2026. 13:37
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naočale s kamerom1
PU Istarska

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim ukrajinskim državljaninom kojeg sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

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Djelatnik zaštitarske tvrtke je 1. kolovoza oko 15 sati u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao ukrajinskog državljanina kako naočalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Poruke roditeljima

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.

Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192. 

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Teme
djeca istra pedofil pedofili pedofilija plaža

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