n1 studio uživo
Kraus o događajima u Splitu: Najveća sramota Republike Hrvatske
N1 Info
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16. lis. 2026. 14:31
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Predsjednik Židovske općine Ognjen Kraus, u N1 studiju kod naše Nine Kljenak, oštro je osudio toleriranje fašističkih i ustaških ispada, za koje okrivljuje nečinjenje vlasti, koja godinama prešućuje i tolerira ustaštvo.
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