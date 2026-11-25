Gradsko vijeće
Nakon požara koji je odnio šest života, Omiš donio važne odluke
Gradsko vijeće Grada Omiša na sjednici održanoj u srijedu navečer donijelo je odluku o proglašenju 13. kolovoza Danom sjećanja na katastrofalni požar koji je ljetos pogodio to područje, kao i odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći obiteljima smrtno stradalih i osobama koje su pretrpjele teške zdravstvene probleme.
Doneseni su i kriteriji za isplatu naknade štete od požara koji je odnio šest ljudskih života.
U prvoj fazi naknada će se isplaćivati samo za legalne stambene objekte. Gradski vijećnici su u prvoj točki, koja je trajala više od dva sata, prvo saslušali izvješća predstavnika policije, vatrogasaca, civilne zaštite, Hrvatskih autocesta i drugih službi, nakon čega su im postavljali pitanja.
Kako se moglo čuti, za vrijeme tog katastrofalnog požara na cesti je bilo čak deset tisuća ljudi, sustav za rano upozoravanje SRUUK se nije aktivirao da se ne bi izazvala panika, a takva je odluka donesena prema procjeni na terenu.
Vijećnici su raspravljali i o Odluci o kriterijima i planu raspodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.
Isplatit će se jednokratna novčana pomoć obitelji smrtno stradale osobe u iznosu od 40 tisuća eura za svaku poginulu osobu, dok će jednokratna novčana pomoć osobama koje su pretrpjele teške zdravstvene posljedice iznositi 80 tisuća eura po osobi.
Gradski vijećnici usvojili su i prijedlog Odluke o proglašenju 13. kolovoza Danom sjećanja Grada Omiša koji bi se obilježavao svake godine, što je bio prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Karla Vukasovića.
Vukasović je najavio da se kasnije očekuju isplate za vozila, poslovne objekte i ostale izgorene površine.
Rekao je da je trenutno najvažnije isplatiti štetu ljudima za stambene objekte koji su im primarni za život.
Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić istaknuo je kako je napravljeno sve da tragedija u požaru ne bi bila veća.
Za vrijeme požara imali dovoljno tehnike, reakcija bila brza, ali nije bila dovoljna
Na sjednici je utvrđeno da su za vrijeme požara imali dovoljno tehnike, kao i da je reakcija bila brza, ali da nije bila dovoljna, zbog čega su se gradski vijećnici usuglasili da u budućnosti treba više raditi na prevenciji u smislu čišćenja parcela, kao i poticanja sadnje sadnica koje nisu tako lako gorljive.
"Ljudi su važniji od zidova. Prvo ćemo riješiti teško ozlijeđene i one koji su izgubili svoje najmilije. Nakon toga ide prva faza, stambeni objekti, pa sve ostale štete. To je uglavnom sve procijenjeno. Sredstva su strogo kontrolirana i namjenska", rekao je Močić, dodavši da je osnovni princip ustanoviti konačnu štetu i u određenom postupku isplatiti postotak.
Požar kod Omiša izbio je 13. kolovoza u ranim večernjim satima na području Lokve Rogoznice, nakon čega se nošen jakim vjetrom proširio prema Omišu, Mimicama, Stanićima, Medićima, Nemiru i rubnim dijelovima grada.
Izgorjelo je više od tisuću hektara niskog raslinja, šume, trave, maslinika i drugih kultura, a u pepelu su nestale brojne kuće, poslovni prostori, ugostiteljski objekti i razna vozila.
Evakuirano je oko dvije tisuće stanovnika i turista, od kojih su brojni spašavani morskim putem.
Vatru je gasilo 300 vatrogasaca iz devet hrvatskih županija.
U požaru je poginula jedna osoba, a u zagrebačkoj i splitskoj bolnici od posljedica ozljeda umrlo je još pet osoba.
Događaj je zbog razmjera štete, ozlijeđenih osoba i dramatičnih okolnosti svrstan među najteže i najrazornije požare u novijoj hrvatskoj povijesti. Zabilježena je višemilijunska materijalna šteta, a ni danas se ne zna što je uzrok požara.
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