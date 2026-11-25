neobično otkriće
Na Bajakovu pronađena slika koja bi mogla vrijediti milijune: Vozač tvrdi da ju je kupio na tržnici
Na graničnom prijelazu Bajakovo, u automobilu srbijanskih registarskih oznaka, pronađena je slika za koju se sumnja da je djelo njemačkog slikara i grafičara Maxa Pechsteina. Jedno od njegovih djela prodano je za tri i pol milijuna eura, no autentičnost, starost i vrijednost pronađene slike tek treba utvrditi.
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Muškarac koji je prevozio sliku pronađenu na graničnom prijelazu Bajakovo tvrdi da ju je kupio na tržnici, zbog čega nije imao dokumentaciju o njezinu podrijetlu, kazao je novinar HTV-a Marin Ćurić.
Muškarcu je izdan prekršajni nalog i naplaćena novčana kazna, nakon čega mu je dopušten nastavak putovanja, dok je slika zadržana radi daljnje provjere.
Riječ je o ulju na platnu iz 1920. godine, koje prikazuje pejzaž s kućama i brežuljcima. Slika je u dobrom stanju, a u donjem lijevom kutu nalazi se potpis slikara, piše HRT.
Posebnu pozornost privukla je njezina poleđina, na kojoj je navedeno ime Veselina Đuranovića, nekadašnjeg visokog jugoslavenskog dužnosnika i predsjednika Predsjedništva SFRJ.
Zasad nije poznato je li slika bila dio njegove privatne zbirke ili ju je dobio na dar. Na poleđini se nalazi i oznaka „Depo 3”, koja bi mogla upućivati na to da je umjetnina nekoć bila pohranjena u muzeju ili galeriji.
Pronađena slika mogla bi vrijediti milijune eura
Nakon pronalaska umjetnine na granični prijelaz pozvan je Zoran Šimunović, slikar i viši kustos Gradskog muzeja Vinkovci, koji smatra da postoje snažne indicije da je riječ o originalu.
"Daljnjom analizom zaključili smo da bi se ipak moglo raditi o originalu. Na to upućuju potpis, rukopis, stil i potezi karakteristični za 1920. godinu. Vrijednost slike mogla bi dosegnuti nekoliko milijuna eura jer se umjetnikova ulja prodaju za iznose od milijun i pol do tri i pol milijuna eura. Zato je bilo najbolje da se slika zadrži radi daljnjih provjera", rekao je Šimunović.
Autentičnost, vrijednost i podrijetlo umjetnine tek trebaju biti utvrđeni daljnjom stručnom analizom i istragom.
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