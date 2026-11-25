"Daljnjom analizom zaključili smo da bi se ipak moglo raditi o originalu. Na to upućuju potpis, rukopis, stil i potezi karakteristični za 1920. godinu. Vrijednost slike mogla bi dosegnuti nekoliko milijuna eura jer se umjetnikova ulja prodaju za iznose od milijun i pol do tri i pol milijuna eura. Zato je bilo najbolje da se slika zadrži radi daljnjih provjera", rekao je Šimunović.