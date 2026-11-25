mačke, novac i paraziti
Jesu li "mačje" nacije doista sretnije? Studija u 93 zemlje otkrila intrigantne obrasce
Stanovnici država u kojima živi veći broj mačaka u prosjeku su zadovoljniji svojim životom, pokazalo je opsežno istraživanje znanstvenika iz SAD-a, Meksika, Finske i Latvije provedeno na uzorku od 93 zemlje. Ipak, autori studije naglašavaju kako iz toga ne treba zaključiti da same mačke izravno čine ljude sretnijima.
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U radu objavljenom u uglednom znanstvenom časopisu PLOS ONE, tim predvođen Dariom Maestripierijem sa Sveučilišta u Chicagu usporedio je podatke o razini sreće iz Gallupovih anketa (prikupljanih od 2022. do 2024. godine) s brojem mačaka na 10.000 stanovnika, ekonomskim bogatstvom države te izloženošću parazitu Toxoplasma gondii.
Riječ je o jednostaničnom parazitu koji se razmnožava u crijevima mačaka, a ljudi se njime najčešće zaraze konzumacijom nedovoljno termički obrađenog mesa ili neopranog povrća. Iako većina zaraženih nema nikakve simptome, parazit može biti opasan za trudnice i osobe oslabljenog imuniteta, prenosi Klix.ba.
Životni standard ipak igra glavnu ulogu
Analiza je pokazala snažnu povezanost između broja mačaka i zadovoljstva životom, no još se jačom pokazala veza s visinom prihoda i bruto domaćim proizvodom (BDP) po stanovniku. Znanstvenici ističu kako bogatije zemlje u pravilu imaju više mačaka, ali istodobno i znatno manju stopu zaraze spomenutim parazitom.
Razlog tome vide u načinu brige o životinjama – u razvijenijim državama mačke češće žive u zatvorenom prostoru, redovito se cijepe i hrane industrijskom hranom, dok u siromašnijim zemljama velik broj mačaka slobodno luta ulicama. Kada su iz statističkog modela isključili bogatstvo i prihode, broj mačaka i učestalost nedavne zaraze toksoplazmom ostali su najsnažniji pokazatelji ukupnog zadovoljstva stanovništva.
Parazit povezan s nižom razinom sreće
Države u kojima je zabilježen veći udio nedavnih zaraza toksoplazmom imale su slabije rezultate na ljestvicama sreće, dok je kod starijih, kroničnih infekcija ta povezanost bila znatno blaža. Zanimljivo je i da zemlje s većim brojem mačaka nisu nužno imale veću izloženost parazitu.
Znanstvenici pritom napominju određena metodološka ograničenja – podaci o toksoplazmi temelje se na istraživanjima provedenima među trudnicama jer za opću populaciju nema dovoljno informacija, a statistika o broju mačaka ne razlikuje kućne ljubimce od uličnih mačaka.
"Riječ je o povezanostima na razini država, stoga ne možemo tvrditi da više mačaka čini ljude sretnijima", zaključili su autori, dodajući kako su uočeni obrasci dovoljno intrigantni da posluže kao temelj za buduća istraživanja.
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