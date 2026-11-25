Razlog tome vide u načinu brige o životinjama – u razvijenijim državama mačke češće žive u zatvorenom prostoru, redovito se cijepe i hrane industrijskom hranom, dok u siromašnijim zemljama velik broj mačaka slobodno luta ulicama. Kada su iz statističkog modela isključili bogatstvo i prihode, broj mačaka i učestalost nedavne zaraze toksoplazmom ostali su najsnažniji pokazatelji ukupnog zadovoljstva stanovništva.