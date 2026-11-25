Pixabay / Ilustracija

Popularna internetska trgovina Dedoles obavijestila je svoje kupce o sigurnosnom incidentu u kojem je neovlaštena osoba došla do njihovih osobnih podataka. Incident obuhvaća podatke o kupnjama obavljenima od rujna 2021. do lipnja 2026. godine, a iz tvrtke upozoravaju kupce na mogućnost prijevara i pozivaju ih na pojačan oprez.

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Kako su iz Dedolesa izvijestili u obavijesti upućenoj kupcima, njihov vanjski pružatelj IT usluga 16. studenoga obavijestio ih je da je neovlaštena osoba pristupila njegovim sustavima.

Pritom je pribavila kopiju podataka iz prijašnjeg sustava internetske trgovine, koji je Dedoles koristio do srpnja ove godine.

Koji su podaci kompromitirani?

Sigurnosni incident obuhvaća imena i prezimena kupaca, adrese za naplatu i dostavu, adrese e-pošte, telefonske brojeve, brojeve računa te podatke o kupnji, uključujući kupljene proizvode, njihove cijene i način plaćanja.

U slučaju kupaca kojima je izvršen povrat novca na bankovni račun, kompromitirani podaci mogu uključivati i broj tog računa.

Opseg kompromitiranih podataka razlikuje se među kupcima, ovisno o informacijama koje su naveli prilikom kupnje.

Prema dosadašnjim saznanjima, neovlaštena osoba nije došla do lozinki, drugih podataka za prijavu ni podataka o platnim karticama.

Kupce upozoravaju na moguće prijevare

Iz Dedolesa upozoravaju da bi se pribavljeni podaci mogli zloupotrijebiti za slanje prijevarnih e-poruka i SMS poruka, ali i za telefonske pozive u kojima bi se prevaranti mogli predstavljati kao zaposlenici tvrtke, dostavljači ili banke.

"Takve poruke mogu djelovati vjerodostojno jer mogu sadržavati stvarne podatke o vašoj kupnji. Mogu sadržavati zahtjeve za plaćanje računa, dodatne naknade za dostavu ili povrat novca", navode iz tvrtke.

Kupcima savjetuju da budu posebno oprezni u sljedećim situacijama:

primitak SMS-a ili e-poruke o dodatnoj naknadi za dostavu paketa, carini ili drugim pristojbama s poveznicom za plaćanje

primitak poruke o povratu novca u kojoj se traže podaci o platnoj kartici ili prijava u internetsko bankarstvo

primitak računa ili zahtjeva za plaćanje robe koju su već platili

telefonski pozivi osoba koje se predstavljaju kao zaposlenici Dedolesa, dostavljači ili bankari te traže plaćanje, osobne podatke ili instaliranje aplikacija.

Kako se zaštititi?

Iz tvrtke savjetuju kupcima da ne otvaraju poveznice i privitke u neočekivanim porukama te da ne unose podatke o platnim karticama, lozinke ili jednokratne verifikacijske kodove na temelju sumnjivih poruka ili poziva.

Ako ih netko telefonski kontaktira i zatraži plaćanje ili osobne podatke, preporučuju da prekinu poziv i nazovu broj naveden na službenoj internetskoj stranici tvrtke. Upozoravaju i da ime pošiljatelja poruke, kao i prikazani telefonski broj, mogu biti krivotvoreni.

Kupcima također savjetuju da ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba, osobito one koje omogućuju udaljeni pristup računalu ili mobilnom telefonu, te da ne prihvaćaju niti plaćaju pouzećem pakete koje nisu naručili.

Onima kojima je Dedoles ranije izvršio povrat novca na bankovni račun preporučuju da redovito prate transakcije i odmah obavijeste banku ako primijete neovlaštena plaćanja ili terećenja.

"Naša tvrtka nikada vas neće putem e-pošte, SMS-a ili telefona tražiti podatke o platnoj kartici, lozinku ili verifikacijski kod za internetsko bankarstvo niti plaćanje već plaćene narudžbe", ističu iz Dedolesa.

Incident prijavljen nadležnim tijelima

Kupcima koji su postali žrtve prijevare savjetuju da odmah kontaktiraju banku i zatraže blokiranje plaćanja ili kartice, sačuvaju prijevarne poruke, brojeve računa i telefonske brojeve te slučaj prijave policiji.

Iz Dedolesa ističu da više ne koriste sustav internetske trgovine iz kojeg su podaci pribavljeni te da su vanjskom pružatelju usluga ukinuli pristup svojim sustavima.

Njihova trenutačna internetska trgovina, kako navode, nije pogođena sigurnosnim incidentom.

U suradnji s pružateljem IT usluga istražuju sve okolnosti incidenta, a provodi se i forenzička analiza. O svemu su obavijestili i slovački Ured za zaštitu osobnih podataka.

Kupci koji imaju dodatnih pitanja ili su primili sumnjive poruke mogu se obratiti tvrtki putem adrese [email protected], dok upite o zaštiti osobnih podataka mogu uputiti na [email protected].

Iz Dedolesa su se ispričali kupcima zbog nastale situacije.