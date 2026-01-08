bivši ministar
Malenica o izboru ustavnih sudaca po "modelu 2:1": Sve je to dio parlamentarizma
N1 Hrvatska
|
08. sij. 2026. 14:39
|
0komentara
Član Odbora za pravosuđe iz redova HDZ-a i bivši ministar pravosuđa Ivan Malenica bio je gost Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 51 min.
Najnovije
Oglas
Oglas