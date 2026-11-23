POJAČAN INTENZITET NAPADA
Milavić za N1: Europa mora pronaći geopolitičku kičmu, Putin govori o miru dok eskalira napade
N1 Info
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23. stu. 2026. 15:28
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Ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja intenzivirati napade na Ukrajinu, dok Kijev pokazuje da može pogoditi ruske vojne ciljeve čak i u vodama uz libijsku obalu. Istodobno, Europa se suočava s pitanjem vlastite geopolitičke relevantnosti, a ratovi na Bliskom istoku ne pokazuju znakove završetka. O tim je temama u emisiji Studio uživo N1 televizije, koju vodi Hanan Nanić, govorio Esmir Milavić, urednik vanjske politike N1 Bosne i Hercegovine.
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