Bivši veleposlanik u Parizu
Mirko Galić: Ako je istina da će Srbija biti na mimohodu, Hrvatska tamo nema što tražiti
N1 Hrvatska
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03. srp. 2026. 13:14
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Novinar i bivši veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić, u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić, komentirao je sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Pariz.
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