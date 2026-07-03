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Bivši veleposlanik u Parizu

Mirko Galić: Ako je istina da će Srbija biti na mimohodu, Hrvatska tamo nema što tražiti

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N1 Hrvatska
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03. srp. 2026. 13:14
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Novinar i bivši veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić, u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić, komentirao je sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Pariz.

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mirko galić n1 gosti n1 studio uživo n1tv video

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