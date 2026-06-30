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VELJKO MILJEVIĆ

Načelnik Glavnog stožera u nemogućoj misiji: Proturječne zapovijedi prijete vojsci, mora na Ustavni sud

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N1 Info
|
30. lip. 2026. 16:32
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U N1 studiju uživo kod Tihomira Ladišića, odvjetnik Veljko Miljević dao je pravnu analizu sukoba premijera i predsjednika Republike, odnosno ministra obrane i predsjednika, oko odlaska počasno-zaštitne bojne na mimohod u Parizu. Smatra kako bi bilo najbolje da se načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid obrati Ustavnom sudu radi razrješenja sukoba nadležnosti

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n1 tv veljko miljević video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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