VELJKO MILJEVIĆ
Načelnik Glavnog stožera u nemogućoj misiji: Proturječne zapovijedi prijete vojsci, mora na Ustavni sud
N1 Info
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30. lip. 2026. 16:32
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U N1 studiju uživo kod Tihomira Ladišića, odvjetnik Veljko Miljević dao je pravnu analizu sukoba premijera i predsjednika Republike, odnosno ministra obrane i predsjednika, oko odlaska počasno-zaštitne bojne na mimohod u Parizu. Smatra kako bi bilo najbolje da se načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid obrati Ustavnom sudu radi razrješenja sukoba nadležnosti
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