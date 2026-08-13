U Osijeku i Splitu izmjerene rekordne temperature ovoga ljeta no nisu ni među 40 dosad najviših. Evo liste

Temperatura od 40 stupnjeva izmjerena prošloga tjedna u Osijeku nije čak bila ni dosad najviša izmjerena na istom mjernom mjestu, a ni u samome gradu. Temperaturni rekord na mjernoj postaji Osijek-zračna luka izmjeren je 24. srpnja 2007. godine kada je ondje bilo 40,6 stupnjeva Celzijevih, dok je na drugoj mjernoj postaji u Osijeku izmjereno 40,3 stupnja Celzijeva i to u dva navrata - 1. srpnja 1950. i 24. kolovoza 2012. godine.