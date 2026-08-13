Zbog otpada u Lici
Selak Raspudić poslala dopis Milanoviću: "Iskoristite svoje ovlasti i sazovite izvanrednu sjednicu Sabora!"
"S obzirom da Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, uz vladajuću većinu koja to očito ne planira učiniti, u ovom trenutku jedini ima Ustavnu mogućnost sazvati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, saborska zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora."
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Dopis saborske zastupnice i predsjednice stranke Drito Marije Selak Raspudić prenosimo u cijelosti:
"Poštovani Predsjedniče Republike Hrvatske,
Nedavno izvješće DORH-a jasno je upozorilo hrvatsku javnost da je, zbog višegodišnjeg ilegalnog odlaganja opasnog otpada na prostoru Like, ličko tlo i voda kontaminirano do mjere da predstavlja ozbiljnu ugrozu za zdravlje ne samo svih stanovnika Like, nego i svih građana Republike Hrvatske.
Međutim, unatoč službenim i nedvosmislenim informacijama o opsegu zagađenja izostao je konkretan plan sanacije koji bi stanovnicima Like ovoga puta dao jasnu garanciju da će se problem koji oni nisu proizveli, a čije posljedice svakodnevno trpe, hitno sanirati.
U takvom trenutku dužnost je svih institucija Republike Hrvatske, na čelu s Hrvatskim saborom kao temeljnom demokratskom institucijom, da preuzmu odgovornost za navedeno stanje i neodgodivo djeluju u interesu hrvatskih građana.
Stoga vas kao saborska zastupnica ovim putem i formalno pozivam da iskoristite svoje Ustavne ovlasti i sazovete izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj će se staviti na Dnevni red točka hitne sanacije otpada u Gospiću, osigurati razmjerna financijska sredstva te primorati Vladu da se obveže Hrvatskom saboru, a time i svim građanima Hrvatske, na konkretan rok u kojem će se navedena sanacija odviti."
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