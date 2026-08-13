Selak Raspudić poslala dopis Milanoviću: "Iskoristite svoje ovlasti i sazovite izvanrednu sjednicu Sabora!"

Stoga vas kao saborska zastupnica ovim putem i formalno pozivam da iskoristite svoje Ustavne ovlasti i sazovete izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj će se staviti na Dnevni red točka hitne sanacije otpada u Gospiću, osigurati razmjerna financijska sredstva te primorati Vladu da se obveže Hrvatskom saboru, a time i svim građanima Hrvatske, na konkretan rok u kojem će se navedena sanacija odviti."