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Zbog otpada u Lici

Selak Raspudić poslala dopis Milanoviću: "Iskoristite svoje ovlasti i sazovite izvanrednu sjednicu Sabora!"

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N1 Info
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13. kol. 2026. 10:38
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17.06.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o temi "Regulacija drustvenih mreza - što ceka Hrvatska?" govorila je Marija Selak Raspudic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

"S obzirom da Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, uz vladajuću većinu koja to očito ne planira učiniti, u ovom trenutku jedini ima Ustavnu mogućnost sazvati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, saborska zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora."

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Dopis saborske zastupnice i predsjednice stranke Drito Marije Selak Raspudić prenosimo u cijelosti:

"Poštovani Predsjedniče Republike Hrvatske,

Nedavno izvješće DORH-a jasno je upozorilo hrvatsku javnost da je, zbog višegodišnjeg ilegalnog odlaganja opasnog otpada na prostoru Like, ličko tlo i voda kontaminirano do mjere da predstavlja ozbiljnu ugrozu za zdravlje ne samo svih stanovnika Like, nego i svih građana Republike Hrvatske.

Međutim, unatoč službenim i nedvosmislenim informacijama o opsegu zagađenja izostao je konkretan plan sanacije koji bi stanovnicima Like ovoga puta dao jasnu garanciju da će se problem koji oni nisu proizveli, a čije posljedice svakodnevno trpe, hitno sanirati.

U takvom trenutku dužnost je svih institucija Republike Hrvatske, na čelu s Hrvatskim saborom kao temeljnom demokratskom institucijom, da preuzmu odgovornost za navedeno stanje i neodgodivo djeluju u interesu hrvatskih građana.

Stoga vas kao saborska zastupnica ovim putem i formalno pozivam da iskoristite svoje Ustavne ovlasti i sazovete izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj će se staviti na Dnevni red točka hitne sanacije otpada u Gospiću, osigurati razmjerna financijska sredstva te primorati Vladu da se obveže Hrvatskom saboru, a time i svim građanima Hrvatske, na konkretan rok u kojem će se navedena sanacija odviti."

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gospić lika marija selak raspudić sabor izvanredna sjednica sabora otpad zoran milanović

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