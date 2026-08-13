Optuženi carinici koji su obrtniku omogućili ilegalni uvoz

Optužnicom se carinicima s graničnog prijelaza Strmica stavlja na teret da su od 24. siječnja do 26. ožujka 2021. omogućili 40-godišnjem obrtniku da bez plaćanja carine i poreza, iz BiH u Hrvatsku uveze veće količine opreme za centralno grijanje od one prijavljene u carinskim deklaracijama i za veći broj kupaca od imenovanih u tim deklaracijama.