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bivši gradonačelnik vukovara

Sabo za N1 nakon oslobađajuće presude: Politički su me likvidirali!

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N1 Info
|
17. srp. 2026. 13:15
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Bivši gradonačelnik Vukovara i bivši predsjednik vukovarskog SDP-a Željko Sabo, u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem, komentirao je oslobađajuću pravomoćnu presudu na koju je čekao čak 13 godina.

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n1 tv video željko sabo

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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