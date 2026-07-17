bivši gradonačelnik vukovara
Sabo za N1 nakon oslobađajuće presude: Politički su me likvidirali!
N1 Info
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17. srp. 2026. 13:15
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Bivši gradonačelnik Vukovara i bivši predsjednik vukovarskog SDP-a Željko Sabo, u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem, komentirao je oslobađajuću pravomoćnu presudu na koju je čekao čak 13 godina.
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