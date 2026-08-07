Sukob oko migranata
Španjolska Italiji postavila ultimatum: "Imate dva dana..."
Španjolska je Italiji postavila ultimatum i zatražila da do nedjelje ukine granične kontrole uvedene za putnike koji dolaze iz Španjolske, ocijenivši da su one neopravdane, diskriminatorne i protivne načelima schengenskog prostora.
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Vlada premijera Pedra Sáncheza poručila je da će, ako Rim ne povuče sporne mjere, poduzeti "razmjerne mjere" radi zaštite interesa španjolskih građana. Pritom nisu otkriveni detalji mogućih protumjera.
U priopćenju objavljenom u petak Madrid navodi da je odluka talijanske vlade, donesena 1. kolovoza, utemeljena na "neutemeljenim argumentima" koji nisu u skladu sa Schengenskim graničnim zakonikom ni sa stvarnim okolnostima na terenu, piše Euronews.
Italija je privremeno ponovno uvela granične kontrole nakon masovnog dolaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu, a provjere se ponajviše odnose na zračni i pomorski promet između dviju država.
Španjolska ističe da migrantima koji su prošloga tjedna nezakonito ušli u Ceutu nije bilo dopušteno slobodno kretanje schengenskim prostorom, budući da taj autonomni grad ima poseban status.
Također naglašava da se velika većina migranata već vratila u Maroko te odbacuje tvrdnje da ova migrantska situacija predstavlja sigurnosni ili migracijski rizik za druge članice Europske unije.
Madrid podsjeća i na podatke Frontexa prema kojima je Italija posljednjih godina zabilježila najveći broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica Europske unije, pri čemu su u pojedinim razdobljima brojke bile dvostruko veće nego u Španjolskoj.
Španjolska vlada pritom optužuje Rim da od 2022. godine ne poštuje odredbe Dublinske uredbe te da time povećava migracijski pritisak na ostale europske partnere.
Istodobno naglašava da Španjolska, unatoč takvoj situaciji, nikada nije odgovorila uvođenjem graničnih kontrola prema Italiji. Podsjeća i da je pokazala solidarnost prihvatom dijela migranata pristiglih na Lampedusu 2023. godine te višekratnim otvaranjem svojih luka za osobe spašene na središnjoj sredozemnoj migrantskoj ruti.
Na kraju priopćenja španjolska vlada izražava uvjerenje da će prevladati "predanost europskom projektu, zdrav razum i dobra volja", dok talijanske vlasti optužuje za poticanje podjela i nepotrebnih sukoba, za koje tvrdi da su motivirani unutarnjopolitičkim i izbornim interesima.
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