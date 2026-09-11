JOŠKO KLISOVIĆ
SDP-ov zastupnik za N1 otkrio kad bi napokon trebalo biti zatvoreno odlagalište na Jakuševcu
N1info
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11. ruj. 2026. 14:02
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Hrvatska ima problem s otpadom, ali je ujedno i jedina članica Europske unije bez ijedne spalionice otpada, odnosno energane.
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