U ponedjeljak je ministrici zdravstva uputila novo pismo u kojem govori o sukobu s vodstvom bolnice i o navodnim nepravilnostima u javnoj nabavi. Od Ministarstva zdravstva traži da osigura zakonit završetak natječajnog postupka te da poduzme mjere kojima bi se spriječili poremećaji u liječenju pacijenata zbog najavljenog odlaska radiologa.