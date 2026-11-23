NAKON ODLASKA 18 RADIOLOGA
Novi preokret u slučaju Zadravec: Upravno vijeće u srijedu odlučuje o žalbi na njezino imenovanje
Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice u srijedu, 25. studenoga, održat će sjednicu na kojoj će tema biti žalba na imenovanje Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, potvrdili su u ponedjeljak iz bolnice.
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Zadravec je za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju izabrana odlukom ravnatelja Davora Vagića od 28. listopada, a njezin izbor izazvao je nezadovoljstvo dijela radiologa zbog negativnih iskustava iz razdoblja kada je ranije vodila radiologiju.
Nakon imenovanja Zadravec stiglo 18 otkaza radiologa
Nakon njezina izbora u bolnici je zaprimljeno ukupno 18 otkaza radiologa, svih s lokacije Vinogradska. Jedan od njih podnio je žalbu na spomenuto imenovanje Zadravec, o kojoj će Upravno vijeće odlučiti na sjednici za dva dana.
Iz KBC-a su prošlog tjedna, kada je stiglo sedam zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa, istaknuli da svi radiolozi zasad rade te da nema poteškoća u organizaciji radiološke službe.
Predložena reorganizacija radiologije
Nezadovoljstvo je izraženo i na lokaciji bolnice u Draškovićevoj, gdje su radiolozi ranije zatražili povratak svojeg odjela u sastav Klinike za traumatologiju, najavljujući u protivnom mogućnost odlaska iz bolnice.
Kao kompromisno rješenje predlaže se reorganizacija radiologije, odnosno podjela u više manjih jedinica kako bi radiolozi ostali raditi u bolnici.
Zadravec se protivi reorganizaciji, poslala nova pisma
U pismu koje je Zadravec u subotu uputila premijeru Andreju Plenkoviću, resornoj ministrici Ireni Hrstić, ravnatelju KBC-a Davoru Vagiću i članovima Upravnog vijeća, Dijana Zadravec izrazila je protivljenje toj reorganizaciji. Tvrdi da iza nje ne stoji bolja skrb za pacijente, nego pokušaj dijela radiologa da zadrže povlastice i spriječe njezin dolazak na čelo Kliničkog zavoda.
U ponedjeljak je ministrici zdravstva uputila novo pismo u kojem govori o sukobu s vodstvom bolnice i o navodnim nepravilnostima u javnoj nabavi. Od Ministarstva zdravstva traži da osigura zakonit završetak natječajnog postupka te da poduzme mjere kojima bi se spriječili poremećaji u liječenju pacijenata zbog najavljenog odlaska radiologa.
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