ZAKLJUČCI IZ NALAZA
Ured pravobranitelja: Propusti utvrđeni u Klinici Sveti Ivan nisu nas iznenadili
Zaključci iz nalaza zdravstvene inspekcije u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan za Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom nisu iznenađujući jer je gotovo sve navedeno kao propust utvrđivano i tijekom obilazaka zdravstvenih ustanova, upozorili su iz Ureda.
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"Gotovo sve što je navedeno kao propust u konkretnoj zdravstvenoj ustanovi i povodom konkretnog slučaja, pravobranitelj za osobe s invaliditetom je u okviru redovite ovlasti utvrđivao prilikom obilazaka zdravstvenih ustanova u kojima smo provodili uvid u skrb za osobe s duševnim smetnjama", navodi se u dopuni materijala koji je Ured dostavio medijima.
Utvrdili su, kako navode, da indikacije za primjenu mjere prisile nisu bile odgovarajuće obrazložene, da je mjera trajala i nakon prestanka razloga za primjenu te da podaci o praćenju pacijenta nisu bili uredno evidentirani. Utvrđivali su i primjenu mjera prisile prema dobrovoljnim pacijentima, što je protivno revidiranim standardima Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.
Zdravstvene ustanove takvu su praksu često obrazlagale nedostatnim brojem liječnika, medicinskih sestara i tehničara, a dovoljan broj radnika, kako ističu, neophodan je da bi se mjere sputavanja izbjegle. U Uredu su uočili i manjak edukacija o tehnikama deeskalacije te nedostatak prostora koji omogućuju neprekidno praćenje pacijenta i njegovu odvojenost od drugih pacijenata tijekom sputavanja.
U zdravstveno-inspekcijskom nadzoru Klinike, u kojoj je 21. listopada tijekom intervencije medicinskog osoblja preminuo 32-godišnji Kristijan Josip Periš, prošlog su tjedna utvrđeni ozbiljni propusti, među ostalim u nadzoru nad pacijentom tijekom primjene mjera prisile i vođenju dokumentacije.
Ured je medijima ranije u ponedjeljak dostavio i materijal o istraživanju Agencije EU-a za temeljna prava (FRA), prema kojem se nasilje nad osobama s invaliditetom u ustanovama često ne prijavljuje.
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