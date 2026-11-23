Utvrdili su, kako navode, da indikacije za primjenu mjere prisile nisu bile odgovarajuće obrazložene, da je mjera trajala i nakon prestanka razloga za primjenu te da podaci o praćenju pacijenta nisu bili uredno evidentirani. Utvrđivali su i primjenu mjera prisile prema dobrovoljnim pacijentima, što je protivno revidiranim standardima Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.