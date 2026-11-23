MINISTAR PRAVOSUĐA
Habijan: Nema potrebe za premještajem ostalih pritvorenika iz slučaja Jankomir
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je da nema potrebe za premještajem preostalih pritvorenika iz slučaja Jankomir koji se nalaze u istražnom zatvoru u Remetincu, istaknuvši da se takve odluke donose na temelju sigurnosne procjene.
"Zasad je procjena, kad govorimo o njihovoj sigurnosti, da u ovom trenutku nema potrebe za njihovim preseljenjem. To ovisi o sigurnosnoj prosudbi" rekao je Habijan, odgovarajući na pitanje novinara o mogućem premještaju, nakon što su prva četvorica uhićenih medicinskih tehničara iz remetinečkog zatvora raspoređeni u druge kaznionice.
Pojasnio je da je riječ o individualnom pristupu svakoj osobi lišenoj slobode te da su ostali osumnjičenici smješteni u drugim zatvorima i iz logističkih razloga.
Na zakonskim izmjenama se počelo raditi i prije Periševe smrti
Govoreći o zahtjevima obitelji Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, među kojima su izmjene propisa o primjeni mjera prisile, Habijan je rekao da se na izmjenama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama počelo raditi i prije Periševe smrti u Jankomiru.
Naveo je da o zakonu već raspravlja radna skupina koja je do sada održala 24 sastanka, a o toj se temi intenzivno razgovara i s Ministarstvom zdravstva. Donošenje izmjena zakona očekuje se u idućoj godini, u skladu s planom zakonodavnih aktivnosti.
O inicijativi da se bolnica preimenuje po Perišu, Habijan je rekao da je to u nadležnosti Grada Zagreba. Dodao je da grad treba procijeniti što je u ovom trenutku najbolje, uzimajući u obzir da je obitelj odustala od takvog zahtjeva.
Obitelj Kristiana Josipa Periša ranije je zatražila ispitivanje zdravstvenih djelatnika prisutnih tijekom njegova sputavanja, izmjene propisa o primjeni mjera prisile i obvezan videonadzor takvih postupaka. U ponedjeljak je potvrdila da odustaje od zahtjeva da se bolnica preimenuje po Perišu, istaknuvši da su im prioritet izmjene propisa, uvođenje videonadzora i proširenje istrage.
"Razgovaramo s kazahstanskim vlastima"
O slučaju bivšeg direktora skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji se nalazi u Kazahstanu, Habijan je rekao da razgovori s tamošnjim vlastima traju, ali da procedura nije jednostavna.
"Razgovaramo s kazahstanskim vlastima. Radimo na tome da nadležna tijela daju odgovore na pitanja koja se od njih traže. Ja se nadam da ćemo u tome i uspjeti", rekao je Habijan.
Interpolova tjeralica za Pavlekom, osumnjičenim za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrđeno je 1. svibnja.
Pavleku je nakon uhićenja najprije određen ekstradicijski pritvor od 40 dana, a kazahstanski sud 10. lipnja produljio mu ga je na najviše 12 mjeseci, odnosno do donošenja odluke o izručenju. Kazahstansko glavno državno odvjetništvo krajem srpnja potvrdilo je da je zaprimilo hrvatski zahtjev za izručenjem te da provodi provjeru.
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