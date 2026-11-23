Govoreći o zahtjevima obitelji Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, među kojima su izmjene propisa o primjeni mjera prisile, Habijan je rekao da se na izmjenama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama počelo raditi i prije Periševe smrti u Jankomiru.