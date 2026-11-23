Podaci DZS-a pokazuju da je neto plaća za rujan za deset posto zaposlenih u pravnim osobama bila do 889 eura. Dvadeset posto zaposlenih u pravnim osobama zaradilo je u rujnu plaću do 979, a trideset posto do 1.086 eura. Plaću do 1.207 eura imalo je 40 posto zaposlenih, a potom slijedi medijan od 1.346 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala plaću za rujan manju, a polovina veću od toga iznosa.