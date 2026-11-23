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Ovo je prosječna hrvatska plaća: Jedan detalj izaziva pozornost
Prosječna neto plaća u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan ove godine iznosila je 1.543 eura, što je nominalno na razini kolovoza, a realno niže za 0,9 posto, dok je u odnosu na rujan prošle godine nominalno više za šest, a realno za 1,2 posto, objavio je u ponedjeljak Državni zavod za statistiku (DZS).
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Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan isplaćena je u zračnom prijevozu, 2.431 euro, a najniža u proizvodnji odjeće, 1.004 eura.
Medijalna neto plaća za rujan iznosila je 1.346 eura, što je u odnosu na kolovoz više za 0,7 posto, a u odnosu na rujan prošle godine više je za 6,8 posto.
Prosječna mjesečna bruto plaća za rujan iznosila je 2.177 eura, što je u odnosu na kolovoz 2026. nominalno niže za 0,1 posto, a realno za jedan posto. U odnosu na rujan prošle godine, bruto plaća je nominalno veća za 7,5, a realno za 2,7 posto.
Podaci DZS-a pokazuju da je neto plaća za rujan za deset posto zaposlenih u pravnim osobama bila do 889 eura. Dvadeset posto zaposlenih u pravnim osobama zaradilo je u rujnu plaću do 979, a trideset posto do 1.086 eura. Plaću do 1.207 eura imalo je 40 posto zaposlenih, a potom slijedi medijan od 1.346 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala plaću za rujan manju, a polovina veću od toga iznosa.
Kako je granica šestog decila od 1.500 eura manja od prosječne plaće od 1.543 eura, to znači da je gotovo dvije trećine zaposlenih primilo plaću za rujan manju od prosječne.
Raspodjela prema decilima pokazuje i da je za više od 80 posto zaposlenih plaća za rujan bila manja od dvije tisuće eura.
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