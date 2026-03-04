Oglas

NOVI SVJETSKI POREDAK

Štern: Možda ćemo Rusiju morati moliti za naftu i plin

N1 Info
04. ožu. 2026. 14:50

Naftni konzultant Davor Štern kod Nine Kljenak u N1 Studiju uživo je komentirao krizu na svjetskom tržištu energenata zbog stanja na Bliskom istoku i napada na Iran, potrebu da Europska unija i Hrvatska hitno promijene odnos prema Rusiji jer "ćemo je možda morati moliti naftu i plin"

Davor Štern N1 TV VIDEO video

