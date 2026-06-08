U STUDIJU UŽIVO
Jakovina o ideji oživljavanja Herceg-Bosne: Iritira se većinski narod i daje lažna nada Hrvatima u BiH
N1 Hrvatska
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08. lip. 2026. 14:23
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Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost Hanan Nanić u Studiju uživo N1 televizije gdje je govorio o novoj eskalaciji rata na Bliskom istoku, već četverogodišnjem ratu u Ukrajini te idejom Domovinskog pokreta o uspostavi zasebne izborne jedinice Hrvata u BiH koja je izazvala previranja između Zagreba i Sarajeva.
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