Jakovina o ideji oživljavanja Herceg-Bosne: Iritira se većinski narod i daje lažna nada Hrvatima u BiH

Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost Hanan Nanić u Studiju uživo N1 televizije gdje je govorio o novoj eskalaciji rata na Bliskom istoku, već četverogodišnjem ratu u Ukrajini te idejom Domovinskog pokreta o uspostavi zasebne izborne jedinice Hrvata u BiH koja je izazvala previranja između Zagreba i Sarajeva.

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