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"ODLAZI CIRKUS"

FOTO, VIDEO / Balaševićem protiv "Plenkovićeve inflacije": Pressicu SDP-a i Možemo ometali puštajući Đoletovu pjesmu

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N1 Info
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20. srp. 2026. 09:55
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N1
N1

Konferenciju za medije stranaka Možemo! i SDP, održanu povodom završetka njihove kampanje "Stopama Plenkovićeve inflacije", ometalo je danas nekoliko osoba koje su sa zvučnika puštale glazbu.

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Time su pokušali nadglasati govornike i otežati održavanje konferencije na kojoj su sudjelovali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić te saborski zastupnici Damir Bakić i Boris Lalovac.

SDP
N1/Andrej Dimitrijević

Nekoliko osoba sa zvučnika je puštalo pjesmu Đorđa Balaševića "Odlazi cirkus" i Cirkus Colorado od Nervoznog poštara.

"Zanimljivo je što puštaju Balaševića, ne znam kako će im centrala na to reagirati", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

Iz HDZ-a su naime kampanju SDP-a i Možemo nazivali putujućim cirkusom.

Primjerice, još prije 7 tjedana premijer Andrej Plenković rekao je:

"Umjesto da se bave aferom Hipodrom, putujući cirkus iz oporbe ide okolo po Hrvatskoj – bez ikakvih rješenja i prijedloga za suzbijanje inflacije."

Putujućim cirkusom nazvao ih je nekidan i ministar turizma Tonči Glavina.

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Teme
hdz plenkovićeva inflacija sdp zagreb đorđe balašević

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