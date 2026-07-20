"ODLAZI CIRKUS"
FOTO, VIDEO / Balaševićem protiv "Plenkovićeve inflacije": Pressicu SDP-a i Možemo ometali puštajući Đoletovu pjesmu
Konferenciju za medije stranaka Možemo! i SDP, održanu povodom završetka njihove kampanje "Stopama Plenkovićeve inflacije", ometalo je danas nekoliko osoba koje su sa zvučnika puštale glazbu.
Oglas
Time su pokušali nadglasati govornike i otežati održavanje konferencije na kojoj su sudjelovali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić te saborski zastupnici Damir Bakić i Boris Lalovac.
Nekoliko osoba sa zvučnika je puštalo pjesmu Đorđa Balaševića "Odlazi cirkus" i Cirkus Colorado od Nervoznog poštara.
"Zanimljivo je što puštaju Balaševića, ne znam kako će im centrala na to reagirati", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.
Iz HDZ-a su naime kampanju SDP-a i Možemo nazivali putujućim cirkusom.
Primjerice, još prije 7 tjedana premijer Andrej Plenković rekao je:
"Umjesto da se bave aferom Hipodrom, putujući cirkus iz oporbe ide okolo po Hrvatskoj – bez ikakvih rješenja i prijedloga za suzbijanje inflacije."
Putujućim cirkusom nazvao ih je nekidan i ministar turizma Tonči Glavina.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas