Oglas

Matija Miloš

Ustavni stručnjak: I vladajući i oporba stvorili su sliku o USUD-u kao o čekiću kojim treba mlatnuti u drugu stranu

author
N1 Hrvatska
|
16. pro. 2025. 13:25

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Matija Miloš, ustavni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci. Razgovarali su o najavi oporbe o pokretanju referenduma za ukidanje tzv. "Bačićevih zakona".

Oglas

Teme
N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ