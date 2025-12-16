Matija Miloš
Ustavni stručnjak: I vladajući i oporba stvorili su sliku o USUD-u kao o čekiću kojim treba mlatnuti u drugu stranu
N1 Hrvatska
16. pro. 2025. 13:25
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Matija Miloš, ustavni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci. Razgovarali su o najavi oporbe o pokretanju referenduma za ukidanje tzv. "Bačićevih zakona".
