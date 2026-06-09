Nezavisni sindikat znanosti
Vilim Ribić: Postoji politiziranost politika plaća
Nina Kljenak
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09. lip. 2026. 14:01
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Kod naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo gostovao je osnivač Nezavisnog sindikata znanosti Vilim Ribić, te je komentirao najnovije Vladine "antiinflacijske" mjere, s posebnim naglaskom na plaće u javnom sektoru.
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