PISA istraživanje
Vinko Filipović: Pitanje je hoćemo li čitalačku pismenost ikad više vratiti na razinu na kojoj je bila prije 20-30 godina
N1 Info
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09. ruj. 2026. 14:02
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Ravnatelj NCVVC Vinko Filipović bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao rezultate PISA istraživanja.
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